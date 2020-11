Pandemia, dólar y Macri, los temas que ocupan los días de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández transita una época compleja para gobernar ya que además de la pandemia de coronavirus que parece no relajar en buena parte del país, está pendiente de la crisis económica y de la constante devaluación del peso en relación al dólar, pero además no puede dejar de lado el costado político y saber los movimientos de la oposición, especialmente del ex presidente Mauricio Macri.

Respecto al manejo de la pandemia, Alberto sigue confiando en el sistema sanitario que se fue reforzando mientras se lleva a cabo la cuarentena más larga del mundo, pero pareciera no temerle a la llegada de la segunda ola de coronavirus porque estima que para ese entonces la vacuna ya habrá llegado a Argentina.

"Creo que en marzo", habría dicho el mandatario en su despacho de la Casa Rosada, aunque por ahora no se sabe cuál de todas las vacunas que se están produciendo será la que llegue a nuestro país.

La relación entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta venía siendo muy buena debido al manejo de la pandemia en el AMBA, pero la decisión de "tocar" fondos de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, enfrió el vínculo que ahora parece que comenzó a fluir otra vez.

El presidente asegura que tiene línea directa con el Jefe de Gobierno y que no necesita intermediarios, por lo que relación siempre mantuvo un tono cordial más allá del respeto, algo que, por ejemplo, no sucede con Mauricio Macri. Los comentarios sobre el ex presidente parecen no caerle muy bien a Alberto, por eso lo tilda de "el pasado" y cree que está afuera del diálogo porque "condiciona la agenda".

Los gestos de Alberto son totalmente opuestos cuando tiene que referirse al ministro de Economía, Martín Guzmán. Para el presidente, Guzmán es uno de sus colaboradores más ponderados y está seguro que la caída del dólar blue y del contado con liqui de los últimos días responde a estrategias diseñadas por Guzmán y por Miguel Pesce del Banco Central, aunque entre ellos haya tensión.

Alberto cree que la reducción de la brecha cambiaria no se trata de "un veranito", si no que son los resultados de una estrategia, al tiempo en que volvió a descartar la posibilidad de una devaluación, aunque se mostró seguro en los recursos del estado para evitar una devaluación forzada.