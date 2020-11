5% de aumento a jubilados: las repercusiones de una cifra que parece un chiste

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero y Fernanda Raverta, la titular del ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) anunciaron el aumento de los haberes previsionales que ya había adelantado el Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Sería de un 5% en diciembre, que sumaría el total anual de 35,3%

Sin embargo, la polémica quedó instalada cuando distintos especialistas en el tema alzaron la voz señalando que ningún gobierno da respuesta real al deterioro en el poder de compra de este sector.

El poder adquisitivo de los jubilados es el más afectado en toda crisis pero además no encuentra solución con ninguna política hasta ahora.

Según la abogada Andrea Falcone, especialista en previsión social y conductora de JubiladosTV por A24, Fernández había dicho que “suspendía la movilidad de la ecuación porque era impagable“ pero finalmente lo que hizo fue “atar sus haberes a la recaudación del estado“ con el fin de pagar con los recursos que hay, lo cual “los termina perjudicando“.

La experta se quejó apenas conocido el anuncio a través de sus redes sociales retuiteando a @ismaelbermude1: “El 5% de aumento a jubilados y prestaciones sociales para tres meses ni alcanza a cubrir el aumento de la canasta básica total del 5,7% del mes de octubre (Indec)“.

En este sentido, también dio a conocer “datos duros“: Detalló que el aumento de las jubilaciones en el 2020 fue entre el 24,2% y el 35,3% según la escala de haberes. Mientas que la inflación proyectada del año asciende a 37%. Y subrayó que el sistema anterior que contemplaba 4 aumentos que quedaron en suspenso daba el 42% para todos, por tanto, sentenció “pierden los jubilados“.

En una entrevista televisiva con Marcela Tinayre, Falcone criticó el método de atar los ingresos de los adultos mayores que cobran jubilación a la recaudación estatal señalando que eso no se hace “en países desarrollados“. Y que al hacer la ecuación, no le parecía justo que se comunique como un aumento, porque no lo es.

No obstante, la titular de ANSES insistió a la agencia de noticias Telam en que la fórmula beneficia y conviene más a los jubilados que la anterior.

¿Cuánto cobrarán los jubilados?

Raverta dijo durante el anuncio que a raíz del pago del aguinaldo, quienes perciban haberes mínimos, que representan el 68% del total de jubilados, recibirán estimativamente 28,500 pesos argentinos.

El incremento llega a 7 millones de jubilados y pensionados. Además, incluye a 8,8 millones de niños cuyos padres perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares.

Polémica, crisis, inflación y después

El debate queda planteado en medio de los índices de inflación que se dispararon sobre todo en los precios de alimentos y la recesión por la crisis sanitaria mundial sumada a la dañada economía local que arroja una caída del 11,8% del PBI nacional.

Las políticas públicas que puedan subsanar la deuda de dignidad con los jubilados siguen siendo una incógnita para el futuro en medio de anuncios optimistas por parte del gobierno, la incertidumbre acerca de si será mejor o no y la incredulidad que dispara el debate.