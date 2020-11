Santiago Cafiero: mini-bio de uno de los políticos que más suena en la actualidad

En un momento en el cual Santiago Cafiero está siendo observado y participando activamente junto al Gobierno en los proyectos vinculados a la vacuna contra el COVID, realizamos un breve recorrido por su trayectoria y principales hitos políticos.

Nacido en San Isidro el 30 de agosto de 1979 Santiago Cafiero es el actual Ministro de

Gabinete del gobierno del presidente Alberto Fernández y uno de sus grandes apoyos como hombre de máxima confianza.

Es politólogo con una maestría de la Universidad de Di Tella en donde profundizó en asuntos fiscales y cursa su doctorado en Desarrollo Económico en la Universidad de Quilmes, otro tema que lo apasiona.

Es un gran defensor de la soberanía nacional y la independencia económica basada en políticas sociales y herramientas financieras concretas. De cuna peronista, tiene además formación católica por su militancia junto a la iglesia en su adolescencia, lo cual lo hace cercano al los lineamientos del papa Francisco.

Los Cafiero: una familia de política

Santiago es hijo de Juan Pablo Cafiero -ex Diputado Nacional, ex Ministro de Desarrollo Social y ex Ministro de Justicia y Seguridad- y nieto de Antonio Cafiero -legendario dirigente peronista y ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires, memorable precandidato a presidente en 1988- y por supuesto, admirador de las políticas de Néstor Kirchner.

Militante desde los 15 años en el comedor de Villa La Cava junto a los curas, Santiago está casado y tiene 3 hijos con Josefina Chávez, una comunicadora social recibida en la Universidad de Buenos Aires (UBA), militante social peronista y fundadora de ACEJ, Colectivo por la inclusión.

Santiago Cafiero: el secreto de su éxito

Admirador también de Cristina Kirchner y actual líder del Grupo Callao -una nueva alternativa joven dentro del peronismo que llevó al triunfo al presidente Alberto Fernández- tiene un estilo joven, fresco y descontracturado.

Aunque no encuentra pocos obstáculos en su gestión en medio de una pandemia mundial muestra convicción en cada aparición pública.

Crítico con la oposición, frontal y directo mantiene el espíritu de sus primeras épocas en la política si se compara con una entrevista que trascendió del año 2004. Sus lineamientos políticos y forma de expresión está intacta.

Con intensa actividad en las redes, asegura que las maneja él mismo y si bien su perfil es bien de corte político, conecta los valores de la militancia y los vincula a las acciones de gobierno o bien a homenajes que en lo personal elige resaltar como su agradecimiento con Néstor Kirchner cuando fue el décimo aniversario de su muerte, cuando posteo una foto junto al ex presidente.

Como militante peronista es un orgullo haber sido contemporáneo de Néstor.



Hagámosle el mejor homenaje: redoblar el esfuerzo para volver a levantar la Argentina. Él nos marcó el camino. Escribamos la historia grande de un país que nos contenga a todos y todas.#Nestor10Años pic.twitter.com/c9aWtZaWLx — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) October 27, 2020

Más curiosidades sobre Santiago Cafiero

En 2015 y después de la derrota electoral de su partido y el triunfo de Mauricio Macri fundó una librería en San Isidro, que ya cerró. También una editorial llamada Punto de Encuentro que aún conserva.

En 2017 apoyó la candidatura de Florencio Randazzo y admitió su error poco después. “Lo apoyé porque pensé que Cristina no iba a jugar y me equivoqué. También nos equivocamos porque hicimos campaña como si ella no existiera“.

A Alberto Fernández lo conoció mientras militaba en la zona norte del Conurbano junto al intendente de San Martín Gabriel Katopodis y fue presentado al jefe de campaña de Randazzo: el mismísimo Alberto Fernández. “Basta de aventuras, armemos la unidad del PJ“ le habría dicho el ahora presidente.