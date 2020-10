Nicolás Trotta: "No se estableció un regreso de forma presencial en ningún nivel educativo"

Nicolás Trotta aseguró este viernes que "no se estableció un regreso a clases presenciales de ningún nivel educativo" respecto al acuerdo alcanzado ayer por el Consejo Federal de Educación, y aclaró que se fijaron "criterios epidemiológicos" para poder realizar actividades educativas no escolares en lugares de riesgo medio de circulación del coronavirus.



"Ayer se establecieron criterios epidemiológicos para dos instancias que se acordaron por unanimidad con las 24 provincias para dar más claridad en el regreso a clases presenciales pero no se estableció un regreso de forma presencial en ningún nivel educativo", dijo Trotta a El Destape Radio.

Ayer, en el Consejo Federal de Educación aprobamos por unanimidad el marco de análisis y evaluación de riesgo para el desarrollo de actividades presenciales y revinculación en escuelas. Solo a través del trabajo colaborativo encontraremos el camino para volver a las aulas. pic.twitter.com/aN9IoQcNnr — Nicolás Trotta (@trottanico) October 9, 2020





En este sentido, el ministro sostuvo que se generó un semáforo que permite establecer cuándo hay riesgo bajo para volver a las aulas, cuyos "indicadores son el nivel de transmisión (del coronavirus), la comparación en cuanto a si crecen los casos y el porcentaje de ocupación de camas de terapia".



Asimismo, Trotta resaltó que "se avanzó también en la posibilidad de realizar actividades educativas no escolares cuando el riesgo es medio, lo que permite un proceso de revinculación de las chicas y chicos con actividades artísticas, de apoyo escolar, pero no un regreso a clases".



En los lugares con riesgo medio se pueden prever actividades presenciales de cierre del año lectivo para estudiantes del ultimo año del nivel primario y secundario y también del nivel superior, describió Trotta.



Sin embargo, aclaró que "cada jurisdicción debe tener una estrategia particular con los niños o niñas que tienen o conviven con personas con factores de riesgo".