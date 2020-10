Patricia Bullrich cruzó a Alberto por Venezuela: "No llamen a Maduro"

Tras los reproches del kirchnerismo duro por el giro del gobierno con respecto a Venezuela, el presidente Alberto Fernández llamará a Nicolás Maduro para explicarle por qué decidió apoyar el informe de las Naciones Unidas elaborado por Michelle Bachelet que ratificó la sistemática represión ilegal en Venezuela ejecutada por los grupos de tareas que responden al líder populista.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, salió a criticar duramente la concesión de Fernández para con el kirchnerismo duro, cuestionando la ambigüedad del gobierno en su política internacional.

"Presidente no llame a Maduro. La Argentina no puede en un mismo día condenar las atrocidades del régimen en las Naciones Unidas y a la tarde hablar con el dictador. Nuestro país no merece ser maltratado en el mundo", fue el mensaje que publicó la ex ministra de Seguridad en su cuenta de Twitter.

La presión del kirchnerismo duro fue encabezada por la ex embajadora en Venezuela Alicia Castro, quien criticó el giro del gobierno en su política exterior y presentó su renuncia como embajadora en Rusia, un puesto para el cual no había sido confirmada oficialmente.

El dirigente social Luis D'Elia también se sumó a las críticas y actuó como una especie de community manager de Maduro, generando malestar en el oficialismo. "Probablemente mañana tengamos comunicación telefónica entre Nicolás Maduro y Alberto Fernández", anticipó el dirigente social, revelando algo que el gobierno aún no había comunicado.