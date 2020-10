El 75% de los argentinos cree que Alberto Fernández debería cambiar a sus ministros

El manejo de la pandemia de coronavirus, el arreglo de la deuda, la situación social con un aumento importante de la pobreza, el cierre de empresas por la crisis económica, las tomas de tierras, los aeropuertos cerrados desde hace ocho meses, los cambios en la Justicia, y los incendios incontrolables en gran parte del país, son "los títulos" con los que se podría englobar la gestión de cada uno de los principales ministros del gabinete de Alberto Fernández.

Con mayor o menor éxito, han sido los temas en los que han centrado sus gestiones hasta el momento, con 10 meses de trabajo. Por ese motivo, las consultoras políticas ya están midiendo qué piensa la sociedad respecto del desempeño de los ministros nacionales.

La mala noticia para el Gobierno es que, una gran parte de los encuestados por la consultora Giacobbe & Asociados cree que el Presidente debería realizar cambios en el gabinete.

Entre los 2.500 ciudadanos consultados, el 76,8% cree que Fernández debería realizar modificaciones entre sus ministros. Y, para peor, un 43,5% cree que debería cambiarlos a todos.

El restante 33,3% cree que Alberto debería cambiar a sus ministros, pero no a todos, solo a algunos. Por el contrario, un 22,5% respondió que no, que están bien y que no harían modificaciones.

