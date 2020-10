Mauricio Macri, sobre la filtración de datos personales: "Esto es parte de la persecución"

Mauricio Macri afirmó que se siente perseguido por la filtración de datos personales en la causa del espionaje. Este martes tiene que declarar su secretario privado, Darío Nieto.

“Esto es parte de la persecución permanente”, le manifestó Macri a Infobae. Además, aclaró que la difusión de datos personales viola su privacidad.

Darío Nieto, secretario privado del expresidente, tendrá que declarar este martes en esa causa junto a los ex titulares de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. La misma será vía Zoom.

Días atrás se filtraron una serie de datos personales del ex jefe de Estado que no hacen al avance de la investigación en sí. La presentación la hizo el abogado defensor, Gervasio Caviglione Fraga, quien asegura que en la causa se volcaron: “a) números de teléfonos personales y laborales; b) la dirección de su oficina y residencia en la que vive; c) dirección de correo electrónico; d) usuario y contraseña de Facebook; e) su usuario y contraseña de Mercado Libre; f) fecha de nacimiento; g) número de CUIT y clave fiscal; h) número de tarjeta de crédito, entre muchos otros datos personales del Ex Presidente de la Nación Mauricio Macri, en abierta violación de su intimidad y privacidad y, claramente, la de mi cliente”.

Además, se aclara que también aparece la clave de Netflix o su pin de Blackberry, los números de la patente de su auto, la fecha de casamiento o hasta la talla de calzado.

