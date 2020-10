Martín Redrado: "Estamos en el país del vamos viendo"

Martín Redrado apuntó otra vez contra el Gobierno por las medidas económicas que viene tomando en este último tiempo. El ex titular del BCRA exigió un plan para poder pensar en un futuro.

"Estamos en el país de la VV: vamos viendo", señaló Redrado. Y agregó: "Argentina no tiene la plata para pagar la deuda y tampoco la va a tener".

En una entrevista con FM Milenium, Redrado manifestó: "Los funcionarios tienen la obligación de salir del plan VV (vamos viendo) y buscar un camino hacia adelante. Hay que sentarse con un programa hecho en Argentina, sino va a tener un programa hecho enfrente, hay que marcar la cancha de antemano".

Además, el ex titular del Banco Central comentó que el Gobierno está a la espera del resultado de las elecciones en Estados Unidos y así poder encarar una negociación de la deuda con la nueva administración ya instalada en el poder.

Por último, criticó el nuevo cepo: "La represión de la demanda del dólar genera más incertidumbre". Y añadió: "Me preocupa que el Banco Central hable del dólar. Un Banco Central hace y no dice del tipo de cambio. Hablar del tipo de cambio puede generar expectativas que después no se pueden cumplir".