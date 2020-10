Zaffaroni se sumó a las críticas del desalojo de Guernica

Con el paso de los días el operativo para desalojar a las familias que habían usurpado un terreno en Guernica sigue sumando críticas, tanto de opositores como de aliados.

Hoy, el ex juez de la Suprema Corte, Eugenio Zaffaroni, se sumó a quienes consideraron excesivo el accionar de las fuerzas de seguridad para sacar a las familias que se encontraban en ese predio del partido de Presidente Perón.

"El desalojo de Guernica no me parece muy propio de un gobierno peronista", expresó el ex juez, en clara referencia a Áxel Kicillof y a su ministro de Seguridad, Sergio Berni.

En declaraciones a radio AM 750, Zaffaroni consideró que "cuando un conflicto sólo queda resolverlo por la fuerza, por la violencia, es porque están planteados mal los términos del conflicto".

Según remarca una nota publicada en diario Clarín, Zaffaroni habló del desalojo, y opinó que "siempre existe la posibilidad de resolverlo de forma más pacífica, o por lo menos, menos violenta".

De todas maneras, tomó distancia de quienes avalan las tomas de tierras. "Con esto no quiero decir que estén bien las tomas. Me parece que siempre hay alguna salida pacífica", expresó.