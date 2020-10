Gioja le "pegó" a Macri y lo trató de mentiroso y caprichoso

El diputado nacional y titular del Partido Justicialista (PJ), José Luis Gioja, cuestionó hoy las declaraciones de Mauricio Macri en las que puso condiciones para participar de una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional, al aseverar que "son una tomada de pelo, porque pide cosas que él nunca hizo cuando fue Presidente".



Gioja sostuvo que lo expuesto por Macri "no tiene nada que ver con la realidad, sino que se trata de un capricho" y aseguró que "en realidad, es mentira que ese sector quiere dialogar para lograr un acuerdo social en beneficio de nuestro pueblo".



En la misma línea crítica del documento del PJ titulado 'Perdiendo la vergüenza' que fue difundido ayer, Gioja sostuvo hoy que las expresiones de Macri "parecieran una tomada de pelo a la historia, a la democracia y al sentido común de nuestro pueblo, porque las supuestas condiciones que pide para el diálogo son las mismas cosas que él no hizo cuando fue Presidente".



En declaraciones a Radio 10, Gioja dijo que el gobierno de Macri "violó la Constitución, metió jueces por la ventana, presionó y condicionó al Poder Judicial, persiguió y extorsionó a muchos funcionarios judiciales como lo hizo con la ex procuradora Alejandra Gils Carbó. Y ahora pide todo lo que él no hizo".



La respuesta de Gioja a Macri se da luego de que el expresidente expresara ayer la voluntad de Juntos por el Cambio de sentarse en una "mesa pública de diálogo con otras fuerzas" en procura de "una agenda de desarrollo" y una apertura "inteligente" al mundo, pero condicionó esa posibilidad a poner "la Constitución Nacional sobre la mesa, dar de baja el embate a la Justicia, al procurador, a la Corte y a la propiedad privada".



"El acuerdo debe ser sincero y beneficioso para el pueblo, pero parece que hay sectores de la oposición que representan a esos grupos pequeños que no quieren ceder nada", afirmó.



Gioja además señaló que "a esos sectores les cuesta mucho aceptar que durante los cuatro años que gobernaron al país le fue muy mal y que en octubre del año pasado, el Frente de Todos ganó las elecciones".



"Cuando se ponen por delante los intereses personales o de grupos minoritarios poderosos en detrimento de los intereses generales del pueblo, es cuando perdemos todos", finalizó el diputado y exgobernador de San Juan.