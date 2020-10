Video: un abogado almuerza mientras leen la sentencia de su cliente

Producto de la pandemia la Justicia ha migrado hacia la virtualidad. Las audiencias se realizan de esa forma pero no dejan de ser un acto jurídico formal, igual que lo eran en la presencialidad. Por eso llamó la atención un video en el que se puede ver a un abogado almorzando en el comedor de su casa mientras una jueza le lee la sentencia a su defendido.

El abogado es Sergio Carreño y la jueza que intervenía en la audiencia era Érica Sánchez. Mientras leía la sentencia a Franco Nahuel Ábrego (Cara Cortada) por violar la cuarentena, el abogado silenció el micrófono y se puso a comer.

En las imágenes se puede ver claramente como el letrado almorzaba mientras se definía la suerte de su defendido. La jueza estaba conversando con el imputado y respondiendo a consultas que este último le hacía mientras que el letrado no parecía muy interesado en la situación.

El video fue registrado en el mes de septiembre pero se viralizó en los últimos días y llegó a las autoridades del Colegio de Abogados. Ahora, están estudiando el comportamiento ético del profesional del derecho.

No hay dudas de que estar comiendo no es lo recomendable, por lo que es posible que se determine un llamado de atención para que no vuelva a ocurrir. Incluso, a raíz de este hecho puntual el Colegio podría sacar una resolución general llamando al decoro de todos los abogados para seguir manteniendo la hidalguía profesional.