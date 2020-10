Durísima respuesta de Carrió a la carta de Cristina: "Néstor Kirchner era un psicópata que saqueó el país"

Luego de la carta abierta que la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner difundió sobre temas políticos y económicos del país, además de llamar a un "acuerdo" para superar la crisis, la ex diputada nacional Elisa Carrió le respondió de manera extremadamente crítica al sindicarla como la "generadora de la desconfianza" mientras que dijo que Néstor Kirchner era "un psicópata e inescrupuloso que saqueó al país".

"A veces el mal te gana, el odio, el resentimiento. Y a ella le ganó eso. Ella odia la clase media, sobre todo a la tradicional, y la clase media no la quiere a ella porque no es decente, es nueva rica", arrancó diciendo Elisa Carrió sobre Cristina Kirchner en el programa Verdad Consecuencia.

Sobre la convocatoria a "un acuerdo" que hizo Cristina Kirchner y sobre la influencia del dólar en la economía del país, Carrió tampoco bajó los decibeles en sus expresiones. "Ella (por Cristina) tiene los depósitos en dólares. Ellos no confían en la Argentina. Ella sabe porque saquearon la Argentina, los que saquearon la Argentina saben de estas crisis. Esta desconfianza la genera ella. La desconfianza profunda es en el kirchnerismo", aseguró.

Sin embargo, aunque coincide con la necesidad de un acuerdo político, dijo que "es mentira" el pedido de Fernández de Kirchner: "Ella no puede porque no ama al otro, y no ama a nadie porque no se ama a sí misma", detalló de manera tajante la fundadora de la Coalición Cívica.

No conforme con las críticas a Cristina Kirchner, Elisa Carrió le dedicó una buena parte del programa a Néstor Kirchner cuando fue consultada por el desempeño como presidente de quien hoy cumple 10 años de su fallecimiento.

"Néstor Kirchner era un psicópata. Un tipo muy inteligente e inescrupuloso y un avaro. Un hombre que quería acumular, por eso robó, ni siquiera para gastar. Saqueó el país para retener dinero y ahora el dinero está húmedo. Durante su presidencia se llevó puesta a toda la oposición y a todos", dijo Carrió sin pelos en la lengua.

Les comparto la entrevista en "Verdad/Consecuencia"

Finalmente Carrió dijo que para ella "la desconfianza no la tiene el establishment" y aseguró que no les cree a los políticos hoy ni al Poder Judicial. "Estuve rodeada de delincuentes, compañero de banca mío fue Julio De Vido, el presidente de esa Cámara es Sergio Massa ¡Por Dios!", expresó.