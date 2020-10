Los countries le respondieron a Axel Kicillof: ¿qué dijeron?

Tras las polémicas declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien aseguró que la mayoría de los countries no cumplen con las habilitaciones y no tributan impuestos, por lo que son "prácticamente ocupaciones de tierras", propietarios y referentes de barrios privados salieron al cruce y contestaron con dureza.

"He estado en contacto con la comisión jurídica de la Federación Argentina de Clubes de Campo y creemos que las declaraciones del Gobernador se basan en una mala información que le pasaron. Mezcla cosas. Los clubes de campo no podrían estar constituidos por ley si no fueran titulares de la tierra, con lo cual está lejos de poder hacer comparaciones de ninguna naturaleza", dijo Patricio Gutiérrez Eguía, presidente de la Federación, a La Nación.

Si bien es real que de 871 barrios cerrados un 25% (230 emprendimientos) no están registrados formalmente, eso no quiere decir que no paguen por la tierra o que sus propietarios sean "usurpadores", como dio a entender Kicillof.

La explicación de Gutiérrez Eguía indica que tanto los desarrolladores de los emprendimientos como los posteriores propietarios adquieren las tierras con autorización municipal y el correspondiente pago de dichos impuestos. Además, en cuanto al impuesto inmobiliario, dijo que también se paga a pesar de que no esté realizada la subdivisión del terreno, ya que en esos casos lo abona el desarrollador y luego se los cobra a los propietarios por expensas

Por otra parte, Jorge Julia, exgerente de Federación Argentina de Clubes de Campo fue bastante más duro con el Gobernador, asegurando que "está mal informado o sus comentarios son malintencionados".

"La realidad es totalmente opuesta. Se trata de conjuntos inmobiliarios muy regulados y que pagan impuestos y tasas de todo tipo por los que no reciben, en la mayoría de los casos, contraprestación alguna en servicios de ningún tipo", cerró.

