Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Santiago Cafiero por las tomas de tierras

La ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, mantuvo un fuerte cruce con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tras acusar al Gobierno nacional de estar involucrado en las tomas de tierras que se vienen replicando en distintos puntos del país.

"Presidente, la usurpación de tierras es un delito, y hay funcionarios de su gobierno involucrados en estos hechos. La situación se repite en todo el país, cada vez con más violencia. Es su responsabilidad frenar esta insensatez, está llevando a la sociedad al límite", escribió anoche Bullrich, preocupada por la escalada de violencia.

Cafiero recogió el guante y salió al cruce de la presidenta del PRO. "Le pedimos a la oposición responsabilidad. No hay ningún funcionario de este gobierno involucrado en ninguna usurpación. Mentir y difundir noticias falsas atenta contra la solución pacífica de estos conflictos", escribió en su cuenta de Twitter.

Encubre funcionarios o no está arriba de su gestión, ministro?

Odarda y Pilquiman (INAI) denunciados por Mascardi. Carpineti (Justicia) estuvo en Entre Ríos. Berni reconoció al Mov. Evita en Guernica.

Ejemplos sobran, falta que se hagan cargo y no sean parte de los problemas. https://t.co/feYLHGc7Bg pic.twitter.com/xp45OfVbxQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 26, 2020

Bullrich no dejó pasar oportunidad para enumerar a los funcionarios que estuvieron involucrados en las tomas de tierras. "¿Encubre funcionarios o no está arriba de su gestión, ministro? Odarda y Pilquiman (INAI) denunciados por Mascardi. Carpineti (Justicia) estuvo en Entre Ríos. Berni reconoció al Movimiento Evita en Guernica. Ejemplos sobran, falta que se hagan cargo y no sean parte de los problemas", arremetió la ex ministra de Seguridad.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Waldo Wolff también disparó contra Cafiero y se sumó a las críticas por las palabras del jefe de Gabinete.

Señor JGM @SantiCafiero usted está bien? Lee? Comprende textos?

Pilquimán y Odarda del INAI en Mascardi. La directora de acceso a la justicia, Carpineli, en Entre Rios al igual que Donda.

Dicho por Berni, el Movimiento Evita en Guernica.

Le pedimos a usted responsabilidad. https://t.co/wNtkzSBkGl pic.twitter.com/aqQnZIZG6c — WW (@WolffWaldo) October 26, 2020

