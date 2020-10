"Polenta mata asado": el furioso tuit de De Marchi que critica al Gobierno nacional

De los creadores de

DATO MATA RELATO



Vuelven con

DOLAR MATA ZARAZA



PASO 2019 dólar 45,40

Salario Mín $14.125

Comprabas U$s 311



HOY dólar 195

Salario Min $16.875

Comprás U$s 86,53



Con un salario min comprabas

Con @mauriciomacri U$s 311

Con @alferdez U$s 86#DolarMataZaraza