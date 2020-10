Polémicas frases de Hugo Moyano contra los manifestantes del #12-O

El secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, afirmó hoy que, "sin duda", el presidente Alberto Fernández "sintió el apoyo popular" en las caravanas que se desarrollaron el sábado último, en el marco del Día de la Lealtad Peronista, y dijo sentirse "muy emocionado por la cantidad de gente que participó" de la manifestación, no solo las pertenecientes a las organizaciones gremiales.



"El 17 de octubre fue un día muy importante por la cantidad de gente que participó, no solo de las organizaciones gremiales. Nos ha emocionado la cantidad de familias que se movilizó para celebrar el Día de la Lealtad Peronista", destacó Moyano y rescató que la movilización "le llevó apoyo al Gobierno Nacional en este momento tan difícil para el país".



En declaraciones a El Destape Radio, el dirigente sindical afirmó: "Sin dudas Alberto Fernández sintió el apoyo popular del sábado".



Ese día, en el marco del 75° aniversario del 17 de octubre de 1945, tuvieron lugar tanto caravanas del Frente Sindical por el Modelo Nacional, como de sectores peronistas independientes de la Ciudad de Buenos Aires.



"El balance que hicimos es muy bueno por la cantidad de gente que ha participado no solo de los sindicatos sino además tanta familias, jóvenes, viejos con banderas argentinas, en paz, celebrando ese día tan importante que para nosotros es el Día de la Lealtad Peronista", remarcó.



El titular del gremio de camioneros recordó que, además del festejo partidario, la jornada "tuvo como objetivo dar un fuerte apoyo al Gobierno nacional y a todas las medidas que está llevando adelante para enfrentar una situación tan difícil como la pandemia".



"Era necesario reforzar el apoyo popular al Gobierno en las calles porque pareciera que estos señores y estas señoras gordas que van a al Obelisco, que son el uno 1 por ciento de lo que se movilizó el 17 de Octubre, se creían que eran los dueños de la calle y los dueños de la verdad, y con esto quedó demostrado que la inmensa mayoría del pueblo apoya al Gobierno", expresó el sindicalista peronista.



Por otra parte, consideró que el Gobierno "está tomando medidas muy importantes para enfrentar la crisis económica producto del coronavirus".



"Hay medidas que no son simpáticas pero deben tomarse para preservar la salud de la sociedad", opinó Moyano y agregó: "Tengo plena confianza y fe en que los argentinos vamos a salir adelante. Nos va a costar, pero de a poco vamos a tener el país que nos merecemos".



Sobre el futuro de la elección de un nuevo consejo directivo de la CGT, dijo que no sabe si su hijo Pablo "será candidato a secretario general" y remarcó que "eso lo tiene que decidir la mayoría".



"Lo que nosotros advertimos es que lamentablemente esta división en la CGT trae una debilidad para el movimiento obrero. Ya ha terminado el mandato de esta conducción de la CGT, ocurre que se prorrogó por la pandemia y esperamos una nueva convocatoria para los próximos meses", expresó finalmente Moyano.