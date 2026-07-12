Los dirigentes que suenan como candidatos a intendente para 2027

Hay muchos dirigentes que quieren gobernar sus municipios. Pero hay otros que ya comienzan a sonar como firmes candidatos a intendente , especialmente, en aquellas comunas en donde sus jefes ya van por la segunda elección y no pueden presentarse nuevamente; pero también en los que sí se van a anotar por la reelección y desde la oposición prometen dar batalla.

Resta un tiempo largo para los comicios, pero hay que prepararse especialmente porque el gobernador Alfredo Cornejo ya avisó que en Mendoza habrá primarias- PASO- y por lo tanto la carrera electoral empezará antes que la del año pasado cuando se suspendieron, a pedido del Gobierno nacional que encabeza Javier Milei.

Ulpiano Suarez dejará de ser en diciembre del año que viene, el intendente de la Ciudad de Mendoza, ya que en esa fecha completará su segundo mandato. La ley impide a los intendentes presentarse para el cargo por tercera vez consecutiva.

Para la sucesión, hoy suenan dos dirigentes que no son parte del equipo de Gobierno, pero que sí muy cercanos al actual jefe comunal. Quien más color tiene es la actual senadora nacional Mariana Juri. Ella no se autopostula ni lo dice públicamente, pero desde el municipio la ven como una candidata muy potable y capaz de llevar adelante transformaciones que requieren de gestión, algo que conoce muy profundamente.

También se lo nombra al tío de Ulpiano, el exintendente y exgobernador Rodolfo Suarez, quien como Juri termina su mandato el año próximo en el Congreso de la Nación.

Prensa Senado

En el oficialismo, es decir en Cambia Mendoza, también suena Mauricio Pinti Clop en Maipú. Actualmente es el gerente general de Emesa, la empresa de energía estatal. Le ganó la interna hace tres años a Néstor Majul, actual senador provincial, y es uno de los que más fuerza tiene para competir por la intendencia del departamento que gobierna el peronismo desde el retorno de la democracia en 1983.

En San Rafael, el peronista Omar Félix puede ir por un periodo más y lo hará. Desde Cambia Mendoza nombran al radical Francisco Mondotte, exconcejal, y a la vice Hebe Casado para disputar la comuna al PJ.

Alejandro Morillas, el intendente de San Carlos ya es parte de Cambia Mendoza e irá por la reelección, pero entró hace 3 años por Encuentro por San Carlos. Desde ese espacio, saldrán a disputarle el municipio.

Los candidatos de los dos intendentes que no quieren reelegirse

En Rivadavia, donde Ricardo Mansur del partido departamental Sembrar no se reelegirá a pesar de poder hacerlo, Hernán Amat, actual director de Relaciones con la Comunidad está anotadísimo para ganarle la intendencia desde Cambia Mendoza. Mansur puede postular a su hijo o al presidente del Concejo.

Andrés Mansur, hijo del actual intendente que en los últimos años fue ganando protagonismo dentro de la estructura partidaria, es observado como uno de los dirigentes con mayor proyección para asumir el desafío electoral. El otro nombre que aparece en la conversación política es el de Luis García Llauró, presidente del Concejo Deliberante.

En Junín, Mario Abed dejaría de ser intendente a pesar de poder ir por la reelección. Entre los nombres que aparecen con mayores posibilidades de sucederlo- Abed es el dirigente que mejor mide en el departamento que administró durante 16 años antes de ser vicegobernador en 2019-se encuentra el concejal Mario Ana, hombre de confianza de él y con una larga participación en la gestión municipal.

Alguien que también se suma es David Sáez, senador provincial y una de las figuras con mayor proyección dentro del radicalismo del Este. Otro dirigente mencionado es el concejal Ricardo Marcos, que también integra el esquema político del oficialismo y forma parte de las conversaciones sobre la sucesión. Su nombre aparece entre las alternativas que evalúa el espacio para mantener la conducción del departamento. También el jefe de Prensa, Ariel Ortiz está entre quienes pueden sucederlo a Abed.

Además, suenan otros funcionarios porque Abed les ha pedido que se "muestren" a varios, como ocurrió cuando fue elegido Héctor Ruiz y gobernó Junín de 2019 a 2023, mientras el actual intendente fue vicegobernador.

El primer candidato oficialista a concejal de Junín, Mario Ana, junto al intendente radical Mario Abed.

Los candidatos del peronismo

Hay tres intendentes peronistas que no pueden reelegirse: Matías Stevanato de Maipú; Flor Destéfanis de Santa Rosa y Fernando Ubieta de La Paz.

El peronismo tiene un favorito en Maipú, quien fue candidato a primer concejal en las elecciones del año pasado. Es joven y muy activo: se llama Emiliano Sallei. Es comunicador social, actualmente preside el Concejo Deliberante y se lo puede ver junto al intendente muy seguido.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

En La Paz, puede ser Alberto Roza o Carlos Raed el sucesor de Ubieta. El primero era el secretario de Gobierno del departamento y en las elecciones desdobladas de febrero, ingresó como concejal, teniendo una larga trayectoria en la política. Raed es el presidente del Concejo Deliberante.

La actual presidenta del Concejo Deliberante y ex secretaria de Gobierno de Santa Rosa, Magdalena Ascurra Aveiro, tiene muchas chances de ser la sucesora de Destéfanis: hizo una muy buena campaña como candidata en febrero y es muy conocida. Pero hay quienes creen que también se anota el marido de la intendenta, Diego Foco, algo que la jefa comunal ha negado en reiteradas ocasiones.