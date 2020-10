Mauricio Macri: "No me veo candidato el año que viene"

"Al Gobierno lo veo en el rumbo equivocado, no hay futuro", expresó hoy Mauricio Macri en una entrevista de América 24.

El ex presidente charló largo y tendido, esta vez con el periodista Jonatan Viale, y dijo que tiene angustia por las personas. "La gente está angustiada por su trabajo, el futuro y la seguridad", aseveró.

"Me preocupa enormemente que la reacción del Presidente y de su Gobierno sea enojarse con los que salen pacíficamente a expresar su preocupación ante esta cuarentena eterna que es tan dañina. Y decir que este no es el pueblo", agregó.

"Ese conflicto con el mundo, dándole clases de cómo manejar la pandemia y haciendo un papelón. Ese no es el camino", sostuvo en otro tramo. Y añadió: "Siento que Juntos por el Cambio ha sido constructivo como oposición. Pero lo que uno siente es un atropello sistemático de las instituciones".

"Ahora es la rebelión de los mansos", dijo respecto de las marchas contra el Gobierno, las cuales volvió a avalar.

En una parte habló de su gestión y la calificó como "un gobierno que mostró en cuatro años algo insuficiente en lo económico, pero otra cultura del poder". Y dijo, a modo de autocrítica: "Asigné todo mi tiempo a la microeconomía y no tenía resuelto lo central: tener moneda, que es lo que resuelve la pobreza".

Más adelante expresó sobre el PJ: "Que el peronismo vuelva a recuperar su esencia, que sea el partido de los trabajadores, porque hoy es el partido de los que no trabajan. Yo voy a estar si me llaman. Y se lo dije en octubre".

"No puede decir todos los días algo que se contradice de 24 horas antes", fue la crítica más dura que le hizo a Alberto Fernández.

"Me siento perseguido judicialmente, señaló luego. Es muy cínico porque ella (Cristina) habló sobre el Lawfare y se dedicó a perseguir a mi familia". Sobre la causa Correo, aseguró: "No quise ayudar a mi papá, y por eso tiré todo para atrás"

Abundó acerca de Cristina Kirchner al sostener: "Ella siguió dominando el sistema, entonces no pudimos alcanzar acuerdos profundos. El control del sistema político, especialmente el peronista, me lo impidió. Todos pensamos que ahora maneja todo ella, no hay un liderazgo claro del Presidente".

Habló también de su hermano Mariano, quien está a punto de sacar un libro sobre él. Dijo: "Mi hermano decidió canalizar sus broncas de una manera equivocada, diciendo muchas cosas que no tienen nada que ver con la realidad".

"No me veo candidato el año que viene. Hoy no me anoto en ningún lugar. Me anoto en ayudar", sostuvo sobre sus aspiraciones políticas inmediatas

Sobre la causa de espionaje ilegal, precisó: "No mandé a espiar nunca a nadie. No creo en eso honestamente. Esta causa es un invento más del kirchnerismo. Los informes de los señores son un chiste. El de Cristian Ritondo decía que su mujer de hace 20 años era su amante".

También dijo: "Hoy la propiedad privada está en riesgo. Un gobierno que duda o debate. Así como debate si Venezuela es o no una dictadura, también debaten si hay que controlar o desalojar a alguien que usurpa".

Y golpeó duro a Sergio Massa: "Me decepcionó Massa. Tiene capacidad y no pudo desarrollar algo central en política que es la confiabilidad. Lo llevé a Davos con mucha ilusión. Y le dije 'ves para dónde va el mundo, para acá. Sos joven, inteligente, si apostá a tu credibilidad y en algún momento serás presidente'. Pero para eso es fundamental sostener la palabra cuando no te conviene. Y eso no lo ha logrado, es más, lo ha profundizado volviendo con el kirchnerismo”.