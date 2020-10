La frase de Mauricio Macri que no caerá muy bien en el mundo Boca

Mauricio Macri realizó una extensa entrevista con Jonatan Viale, en A24, y se refirió nuevamente a la final de la Copa Libertadores que Boca perdió con River en Madrid. El ex presidente, con tono futbolero, chicaneó a su eterno rival pero expresó una frase que no caerá muy bien en el mundo Xeneize.

"Siempre quiero revancha. Lo de Madrid va a ser un hito, así como la B para River. Yo decía que no quería que se vayan. Sufrí todo ese año, decía 'mirá si no vuelven nunca más', me moría", expresó. Además, reconoció que "Guillermo para mi es como un hermano menor, igual que Palermo, Ibarra y toda esa camada. Fue un momento único. El fútbol es una cosa única".

En la misma charla, se refirió a la denominada grieta política y lo relacionó con el fútbol: "Nos tenemos que reconciliar en Argentina, como lo que hicimos con Ramón Díaz durante esos años. Boca no existe sin River y River no existe sin Boca. Nada tendría sentido. Y eso hay que lograrlo, hay que lograr la reconciliación".