Para Massa, políticos y funcionarios judiciales deben pagar el Impuesto a la riqueza

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró que el país "va a salir de la crisis" económica y que no habrá "un ajuste ya que crecerá la inversión y se duplicará la obra pública".



Al participar anoche del programa "La Noche de Mirtha", que se emite por canal 13, Massa también señaló que se debe buscar "convertir los programas sociales en planes de empleo para devolverle el trabajo a mucha gente”.



El titular de la Cámara baja también defendió las medidas para afrontar la emergencia sanitaria y afirmó que "la apuesta más grande que hizo Alberto Fernández fue la de privilegiar la vida y preparar un sistema sanitario para contener la pandemia". "La cuarentena le permitió tener tiempo y preparar el sistema de salud tanto público como privada", señaló.



Al ser consultado sobre las distintas miradas que hay sobre algunos temas dentro del Frente de Todos, el diputado oficialista dijo que "en las coaliciones de gobierno hay actores que no piensan igual" y dejó en claro: "Yo no dejo de decir lo que pienso en temas como el uso de las Taser, la defensa de la propiedad privada y el rechazo a la toma de tierras o la liberación de presos".

En las coaliciones de Gobierno hay actores que no piensan igual. Yo no dejo de decir lo que pienso en temas como el uso de las taser, la defensa de la propiedad privada y el rechazo a la toma de tierras o la liberación de presos.#ArgentinaUnida ??uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/BGJIYCBPg8 — Sergio Massa (@SergioMassa) October 18, 2020

"El triunfo del Frente de Todos partió de la idea de que superábamos la grieta y nos abríamos, convocábamos, y tenemos que ir hacia la ampliación del Gobierno y la convocatoria a los sectores medios de la sociedad argentina", subrayó.



Massa también señaló que se debe encarar una "una reforma tributaria justa", en la que -señaló- "el que menos puede es el que menos tiene que pagar y el que más puede deber pagar más. Debemos acordarlo como una política de Estado".



Sobre el proyecto del Aporte Solidario y Extraordinario, el presidente de la Cámara baja dijo que "los primeros que deben pagar el aporte solidario son los políticos y los funcionarios judiciales".