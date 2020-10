Funcionario de Larreta cruzó a Mauricio Macri por las críticas a Emilio Monzó y Rogelio Frigerio

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, dijo que los dirigentes Emilio Monzó y Rogelio Frigerio "son personas muy valiosas" y afirmó no tener dudas de que seguirán dentro del espacio de Juntos por el Cambio (JXC).



En declaraciones a la radio online FutuRöck, Santilli fue consultado sobre las declaraciones del expresidente Mauricio Macri, que en una entrevista el lunes último dijo que se arrepentía de "haber delegado la negociación política" en el ala más "filoperonista" de su Gobierno, en una clara alusión a ambos dirigentes.



"Para mí lo que hizo el expresidente fue hacer una autocrítica de algo que él siente que no estuvo bien. No lo tomo como una crítica a Monzó y Frigerio; lo tomo como una autocrítica del expresidente a sí mismo" interpretó Santilli.



Consultado sobre si Monzó y Frigerio seguirán dentro de Juntos por el Cambio, Santilli respondió: "Sí, no tengo dudas".

"Yo creo que son personas muy valiosas", añadió Santilli, que resaltó la unidad opositora luego de perder las elecciones presidenciales del año pasado "trabajando en la diversidad" pero a la vez "con un pensamiento común".



También respondió sobre las críticas que Macri realizó sobre lo que llamó "cuarentena eterna" en varias oportunidades.



"La cuarentena nos permitió prepararnos y nos ayudó mucho. Pudimos reforzar el sistema público de salud", se diferenció Santilli.



Igual, en su opinión, Macri se refirió a "otro tema", al que Santilli identificó con "la etapa que estamos viviendo ahora", en la que se requiere "volver a tener niveles de movilidad económica no iguales a antes de marzo pero sí suficientes para recuperar puestos de trabajo".



Finalmente, el vicejefe de Gobierno porteño, resaltó el trabajo conjunto entre la Ciudad y Nación, que permitió hacer "un gran trabajo" para que hoy los casos comiencen a bajar en el distrito.