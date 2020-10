Un intendente se le rebeló a Rodríguez Saá y no vuelve a Fase 1

El intendente Miguel Bértola, de la ciudad de Naschel, San Luis, aseguró que no va a cambiar las medidas sanitarias que rigen en su distrito. Esto pese a que el Comité de Crisis de la provincia gobernada por Alberto Rodríguez Saá anunció que esa localidad desde ayer debía volver a la Fase 1 de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Su argumento es que no tiene sentido restringir actividades a pesar de la continuidad de la pandemia de coronavirus.

Miguel Bértola.

"Si alguien asegura y firma que cerrando el pueblo la situación va a cambiar, no dudaré en hacerlo, pero después de 8 meses volver a una Fase 1 no tiene sentido", planteó Bértola.

El cacique comunal dejó en claro que su decisión "no significa estar en contra de nadie", pero a su vez dijo que primero se deben tener en cuenta "cuáles son las necesidades reales que tiene Naschel y asumir responsabilidades personales en medio de esta pandemia para no agravar la situación".



Para Bértola, la provincia no puede exigir mayores controles sin reforzar el sistema de salud y la seguridad, "ya que la localidad tiene por turno dos policías en la comisaría y un médico en el Hospital".



El intendente volvió a marcar la cancha al plantear que desde su municipio no tienen problemas en apoyar todas las medidas que se dispongan, "pero el Gobierno provincial también debe aportar lo que le corresponde".



Si bien está de acuerdo con la circulación por la terminación de DNI y que se ingrese a localidad solo por cuestiones esenciales, "el cierre no tiene sentido y debemos apelar a la conciencia de cada uno para mejorar la situación".



Naschel está ubicada 115 kilómetros al noreste de la capital puntana, tiene 4.000 habitantes y acumula 100 casos de coronavirus.