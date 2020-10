La curiosa crítica y los tres mendocinos que Mauricio Macri ponderó y un extraño mensaje político

El ex presidente Mauricio Macri rompió el silencio y dio una entrevista a un medio argentino por primera vez desde que dejó el cargo. No fue al azar: habló tras la marcha más importante realizada en contra del Gobierno. Una maniobra que marca su regreso a la política activa; un mensaje hacia afuera, pero también hacia adentro de Juntos por el Cambio.

De hecho en la entrevista Macri tuvo un fuerte mensaje político interno que genera ruido. En la "autocrítica" que hizo de su gobierno mencionó la falta de gestión política. Pero más que una autocrítica fue un pase de factura a un ala de Juntos por el Cambio y que Macri identificó con el ala peronista. Es decir Rogelio Frigerio y Emilio Monzó. "Debería haberme ocupado", repitió Macri. El cuestionamiento sorprende porque hay un reclamo cruzado: a Macri le recriminaban la falta de atención a las recomendaciones de apertura política que hacían Monzó, Frigerio y algunos radicales, como Alfredo Cornejo.

Macri sugirió que no busca ser candidato en las próximas elecciones, pero sí se mostró activo. Y ponderó algunas figuras como potenciales líderes. Allí mencionó a dos mendocinos: Omar De Marchi, actual diputado nacional y presidente del Pro, y Alfredo Cornejo, ex gobernador y presidente de la UCR. Con Cornejo el ex presidente tiene una relación tensa. Fueron aliados desde la primera hora, pero las diferencias en la gestión política del Gobierno los distanció.

Pero en la entrevista nombró a alguien más de Mendoza. Se trata de "una médica de Malargüe" a quien Macri dijo haber consultado sobre la pandemia y a quien usó como fuente para cuestionar el manejo del tema por parte del Presidente. "Me dijo cómo iba a afectar el aislamiento a los niños. Afecta el sistema inmunológico. El año que viene vamos a tener muchos problemas con los niños porque la cuarentena afecta el sistema inmunológico", explicó Macri citando a la médica mendocina.