Dura réplica a Mauricio Macri de dos de sus socios del peronismo

Los dirigentes de Juntos por el Cambio provenientes del peronismo ocuparon cargos muy importantes en su gestión. Pero el ex presidente ayer se mostró arrepentido de haber delegado "la negociación política” en hombres como el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el ex titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

Monzó y Frigerio le pedían a Macri abrir JxC. La réplica del fundador del PRO tronó esta semana en una entrevista con Joaquín Morales Solá. “Yo la delegué en mi ala más política con filoperonistas tanto en la Cámara de Diputados y los gobernadores", explicó, y disparó: "Yo tendría que haber puesto el foco ahí porque claramente se jugaba mucho en la Argentina en poder convencer”,

Estos comentarios provocaron la respuesta de un diputado nacional que responde a Monzó: Sebastián García de Luca.

García de Luca expresó en un comunicado de prensa que “gracias a Monzó y Frigerio, logramos tener las leyes más importantes y construir gobernabilidad durante los cuatro años de gobierno con enorme minoría legislativa y estructura política”.

El legislador nacional destacó las leyes generadas gracias al sector filoperonista de Cambiemos, como el Consenso Fiscal y la actualización del Fondo del Conurbano. También dijo que se hicieron obras que no quedaron teñidas de corrupción en todas las provincias del país, sin importar de qué partido político eran. Y agregó que gracias a Frigerio no hubo "látigo y chequera”.

“Rogelio y Emilio lograron convencer a Pichetto para que sea el compañero de fórmula en la última elección”, remarcó también, y puso como logro de ambos el cambio de fórmula jubilatoria y “todos los presupuestos votados por los dos tercios del Congreso”.

"El propio presidente (Macri) elogió estos logros", recalcó también De Lucas. “Nunca apelamos a la grieta como especulación electoral, siempre buscamos el diálogo, consensos y buscar acuerdos", concluyó el legislador, que descargó responsabilidades por el resultado político en el ex jefe de gabinete Marcos Peña.