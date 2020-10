Ex ministro de Seguridad convocó a una rebelión contra el DNU de Alberto Fernández

El ex ministro de Seguridad Gianni Venier criticó duramente la decisión del gobierno de Alberto Fernández de hacer que varios departamentos de Mendoza retrocedan a la etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio a través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Venier puso en duda la capacidad que tendrán los efectivos de la Policía de Mendoza, los inspectores municipales y los fiscales para hacer cumplir un DNU con el que la ciudadanía mendocina está en desacuerdo.

"La decisión negativa de @alferdez, ¿obligará a que la Policia de #Mendoza, fiscales e inspectores municipales acusen, multen y procesen a los mendocinos que sólo quieren trabajar y circular y que sostienen el aparato del Estado? No está nada bien", se lamentó Venier en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Me atrevo a decir que esto es también violento para nuestras fuerzas de seguridad y nuestros fiscales y municipios. No es correspondiente que sean los ejecutores de un DNU que destruye a #Mendoza".

"No estoy en nada de acuerdo y considero insensible que @alferdez obligue a que las fuerzas de seguridad, fiscales y jueces, y municipios se vean obligados a sancionar a mendocinos por no cumplir los DNU que hunden a #Mendoza", completó el ex ministro de Seguridad durante el gobierno de Alfredo Cornejo.

"Mendoza tiene la obligación de trabajar y producir. No puede aceptar el confinamiento de @alferdez. Las provincias del PJ son improductivas, mantenidas y pueden estar en la cuarentena de @alferdez por siempre. Mendoza no, tiene que trabajar y producir", agregó Venier.

"Mendoza quiere trabajar, quiere producir y que Nación invierta en testeos y terapias; que cumpla su parte. El DNU de @alferdez será aceptado por las provincias manejadas por el PJ, mayormente no productivas y dependientes económica y políticamente de Nación. Mendoza y las provincias productivas no. No deben aceptarse las restricciones que nos hunden", completó el ex ministro de Seguridad.