El Frente de Todos y el ahorro en dólares: qué declararon los principales referentes

En un contexto de restricciones a la compra de moneda extranjera y pedidos de distintos referentes del oficialismo a la sociedad de ahorrar en pesos, se dieron a conocer las declaraciones juradas de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y de los legisladores nacionales.

Chequeado analizó las declaraciones juradas de los principales referentes del Frente de Todos: del presidente Alberto Fernández; de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; del ministro del Interior de la Nación, Eduardo De Pedro; y del jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara baja, Máximo Kirchner, que es quien más ahorros en dólares tiene, de acuerdo a lo que declaró sobre el patrimonio que tenía en diciembre de 2019.

Los 3 primeros (Fernández, Fernández de Kirchner y Massa) no reportaron dólares en sus declaraciones juradas. Sólo declararon ahorros en pesos, además de otras propiedades. De los 5 referentes mencionados, sólo Máximo Kirchner y De Pedro declararon ahorros en dólares.

Los dólares del diputado nacional se encuentran, según su declaración jurada, en una caja de ahorro y en la clasificación “otros”: en un ítem tiene US$ 516 mil y en el otro poco más de US$ 2,3 millones. Un total de más de US$ 2,8 millones. En la columna donde se apunta el valor de sus dólares en el equivalente en pesos indica $ 170 millones. Ese valor equivale a un dólar de $ 59,69, que corresponde a diciembre de 2019, fecha en la que Kirchner asumió en su cargo como diputado nacional por el Frente de Todos.

Todos los dólares que figuran en su declaración jurada son en concepto de herencia. ¿Por qué? Porque en marzo de 2016 Fernández de Kirchner donó gran parte de su patrimonio a sus hijos. En la declaración jurada de 2015, la entonces presidenta declaró bienes por $ 77,3 millones, y en su declaración jurada de 2016 reportó un patrimonio de $ 3,5 millones de pesos, producto de este traspaso a sus hijos.

De Pedro declaró poco más de US$ 14 mil, equivalentes al momento de la presentación (diciembre de 2019) a $ 845 mil.

¿Qué declaró cada uno?

El Presidente declaró una casa de 95 m2 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un auto, ahorros en pesos por $373 mil y acciones en la sociedad Inmueble Callao SA, que comparte con la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo. El patrimonio total asciende a $5 millones.

Fernández de Kirchner declaró un patrimonio total de $9,7 millones. Como ya se explicó, la Vicepresidenta “donó” en 2016 gran parte de su patrimonio a sus hijos. En su última declaración jurada reportó una caja de ahorro con $600 mil y dinero en efectivo por $190 mil. La mayor parte de su actual patrimonio se encuentra clasificada como “derechos reales en el país”. En ese ítem declaró un patrimonio de $8,4 millones, que corresponden a la herencia de Néstor Kirchner.

Massa declaró dos propiedades en Tigre, Provincia de Buenos Aires, un auto y $1.765 en una caja de ahorro.

Máximo Kirchner declaró un patrimonio total de $291 millones. Ese patrimonio se compone de 27 propiedades: 2 departamentos en la Ciudad de Buenos Aires; 5 casas, 10 departamentos y un local en Río Gallegos; y 6 lotes, 2 locales y 1 casa en Calafate, casi todo en concepto de herencia y con una participación suya del 50%. Además de los dólares mencionados, declaró ahorros en pesos por más de $200 mil, dos autos y acciones en tres sociedades: Los Sauces SA, Hotesur SA y CO.MA. SA, en las que también posee un 50% de la titularidad.

Los Sauces SA y Hotesur SA son el blanco de una causa judicial por presunto lavado de dinero en el que están procesados tanto la Vicepresidenta, como sus dos hijos, Máximo y Florencia. El expediente ya fue elevado a juicio oral y tramita en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5.

De Pedro declaró un patrimonio de $27,5 millones. Tiene un departamento y una casa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y un local y un campo en Mercedes, Provincia de Buenos Aires, de donde es oriundo. También declaró un auto y ahorros por $1,7 millones, además de acciones en las empresas Ustare SA y Dos Luceros SA.