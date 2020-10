Rogelio Frigerio: "La dirigencia política no está entendiendo la gravedad de la crisis"

El ex ministro del Interior durante el gobierno de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, concedió una extensa entrevista en su provincia natal -Entre Ríos- en la que analizó la grave crisis económica que atraviesa el país y brindó su visión sobre la situación actual de Juntos por el Cambio con una fuerte autocrítica sobre el principal partido opositor.

"Parte del problema es que la dirigencia política no está entendiendo la gravedad de la situación. En el segundo trimestre de este año caímos más en términos de actividad económica que en todo el 2001. Esto nos trae recuerdos tan desagradables como la hiperinflación de los '80", fue el duro análisis que realizó Frigerio en diálogo con El Entre Ríos.

El ex ministro del Interior también realizó una fuerte autocrítica con respecto al gobierno de Macri. "No pudimos lograr que aquellos que tenían más poder de decisión entendieran la necesidad de ampliar la base de sustentación política de nuestro espacio. No me parece bien que no nos podamos poner de acuerdo en algo tan menor como las estructuras partidarias del Pro", sostuvo.

Tenemos que sostener la unidad de la oposición, hacer una cruda autocrítica de los errores cometidos, y a partir de esa enseñanza, ser más generosos y realizar una gran convocatoria. Porque solos no pudimos, no podemos ni vamos a poder transformar a la Argentina. pic.twitter.com/skDhg6x7Dp — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) October 6, 2020

Y agregó: "No pudimos generar condiciones para que nuestra coalición gobernante pudiera tener más músculo político, más volumen y, en consecuencia, más posibilidades de llevar adelante una agenda ambiciosa".

Sobre su futuro político, Frigerio no negó la posibilidad de una candidatura a gobernador de Entre Ríos, pero aclaró que sólo se postularía como parte de un "proyecto sin mezquindades".

Frigerio también manifestó su preocupación por el manejo discrecional de los recursos coparticipables que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández. "Remarco mi preocupación por lo ocurrido con la quita a CABA y su derivación a la provincia de Buenos Aires, de manera inconsulta e intempestiva. Yo creo que eso le hace muy mal al federalismo. Ni siquiera se le sacó a la ciudad de Buenos Aires para repartir entre el resto de las provincias", se lamentó Frigerio.

Y completó: "Fue una quita a una de las pocas jurisdicciones de la oposición para darle a la provincia desde el punto de vista electoral más importante del oficialismo. Hay que tener mucho cuidado con esas actitudes, porque si la tienen con CABA, también la pueden tener con otras provincias".

Leé la entrevista completa haciendo click aquí