Nieri: "No tomaremos deuda para solventar el funcionamiento del Estado"

En medio del debate por el presupuesto 2020 para Mendoza, el ministro de Hacienda y Finanzas, Lisandro Nieri, aseguró que el objetivo es no tomar deuda para poner en funcionamiento al Estado, pero que sí lo necesitan para movilizar la obra pública, dado que están por concluir obras importantes y podría quedar mucha gente sin empleo.

Luego de que algunos dirigentes del PJ afirmaron que no acompañarán el proyecto de presupuesto hasta que no esté el nacional, Nieri dialogó con MDZ Radio, donde aseguró que el proyecto provincial "no está condicionado al presupuesto nacional", y que lo elaboraron con toda la información que tenían a disposición.

"Es un presupuesto que nos obliga mucho. La premisa en la elaboración fue que no podemos gastar más de los recursos que tenemos, que han sido muy afectados este año por la situación recesiva que afecta al país y por supuesto a Mendoza", expresó el funcionario.

"No vamos a tomar un solo peso de deuda para solventar el funcionamiento del Estado".

Por otra parte, el Ministro considero que los contribuyentes "no resisten más presión contributiva", por lo que buscarán trasladarle mayor presión al sector productivo. "No aumentaremos impuestos, pero estamos equilibrados".

La otra discusión importante tiene que ver con la inversión pública y el objetivo de lanzar nuevas obras, "por eso es que pedimos endeudamiento, pero exclusivamente para eso", aclaró Nieri.

"Contribuye a que no se deprima más la actividad, porque la obra pública dinamiza el empleo. Cuando terminemos las obras en el Polo Judicial, la maternidad del Lagomaggiore, y en el hospital Schestakow, por poner obras importantes, se liberará mano de obra y si no hay nuevos proyectos que la absorban, a la complicada situación actual le sumaremos algo más y con responsabilidad política", se explayó el funcionario provincial.

Respecto del presupuesto, Nieri espera que se apruebe para que el Suarez pueda contar con el paquete de leyes para afrontar el ejercicio.

"El gran desafío será ejecutar el presupuesto y volver al equilibrio corriente, que lo tuvimos en 2018 pero lo perdimos en 2019. Lo financiero es complicado pero lo económico también. No tomamos solo las pautas presentadas en el proyecto de presupuesto anterior a nivel nacional, sino lo que releva el Banco Central que es muy amplio. Nosotros consideramos una caída del 1.7% en el presupuesto", cerró Nieri.