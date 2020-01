Mohsen Rabbani: "A Nisman lo mataron"

Mohsen Rabbani, ex agregado de la embajada de Irán en Buenos Aires y uno de los principales sospechosos por el atentado a la AMIA, aseguró que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado en una entrevista radial.

"¿Por qué cuando Nisman tenía la oportunidad de testimoniar o aclarar ante los diputados, que podían hacer preguntas muy precisas, lo mataron? ¿Por qué lo mataron? ¿Quién mató a Nisman? ¿Por qué ocultan la verdad? ¿Por qué deben llevar a la cárcel a Delía porque viajó a Irán?", fueron algunas de las preguntas planteadas por Rabbani en una entrevista telefónica concedida a Radio 10.

De acuerdo a la investigación realizada por Nisman, Rabbani fue clave en la planificación del ataque terrorista que dejó 85 muertos en 1994. Es una de las 8 personas sobre las cuales pesan alertas rojas de Interpol para su detención internacional. Se cree que el ex funcionario diplomático fue “el cerebro” del atentado.

“Yo pienso que a Nisman lo mataron para que nadie se pudiera enterar de que tenía las manos vacías”, sostuvo Rabbani, quien no descartó la posibilidad de que lo hubieran forzado a matarse porque “no tenía nada” contra los iraníes acusados de perpetrar el ataque.

Rabbani también aseguró que Nisman recibía financiamiento externo de Estados Unidos e Israel para apuntar contra Irán. El fiscal contaba con fondos reservados dados por el gobierno del por entonces presidente Néstor Kirchner para investigar a fondo cualquier pista.

Pese a las graves acusaciones en su contra, Rabbani nunca se presentó ante la Justicia argentina para ser indagado. Este viernes dejó en claro que no tiene intenciones en colaborar con la investigación. “No queremos perder el tiempo”, aseguró.

De acuerdo a su teoría, Irán y la Argentina tenían una excelente relación comercial antes de la voladura de la mutual judía y esa cuestión generó el enojo de los Estados Unidos. “Comprábamos productos argentinos por más de 20 mil millones de dólares y esto era bueno para Irán y la Argentina. A los americanos no les gustaba este negocio", indicó Rabbani.

El clérigo defendió el memorándum con Irán impulsado por Cristina Kirchner en su segundo mandato. Dijo que la actual vicepresidenta “quiso resolver el tema y no la dejaron”. "No quieren esclarecer el tema. Cuando el gobierno de Cristina e Irán hicieron un tratado, ellos debían apoyarlo. Es un grupo que no escucha la ley, no quiere conocer las pruebas", agregó Rabbani.

“Yo quiero que ellos cuenten la verdad y busquen en otros lugares. Yo tengo el recuerdo de que en el momento del atentado, escuché en televisión que dijeron que fue Irán. ¿Por qué dijeron eso? Porque Irán está contra Estados Unidos. No había pasado ni un minuto y dijeron eso”, cerró Rabbani.