Suarez: la minería y el petróleo como eje para salir de la pobreza

El nuevo gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, tras recibir el traspaso de mando por parte de Alfredo Cornejo, se dirigió a los mendocinos. Previamente, juraron los principales ministros de su Gabinete en la explanada de la Casa de Gobierno.

Agradeció a todos mendocinos y mendocinas que definió como "los protagonistas fundamentales que han hecho posible que esté aquí. Me han honrado de una manera estremecedora depositando en mi la confianza y el honor de ser el que esté a cargo de la provincia. Emociones y sensaciones que me atraviesan. Emociona que me cuesta ocultar, pero creo que no debo ocultar".

También recordó que es el décimo gobernador después de la recuperación de la democracia en el país. "Con Alfredo pertenecemos al mismo color político pero hubo alterancia de gobiernos y esto nos ha caracterizado a los mendocinos. Todos seguramente coincidimos que Mendoza tiene que crecer y vivir mejor", comentó.

"Terminada la campaña electoral, buscamos que haya más institucionalidad para que en la sociedad y en la familia los adultos tengan una vida tranquila, para que los padres tengan trabajo, en entornos seguros y agradables. Es lo que yo entiendo como desarrollo. Es lo que nosotros tenemos que buscar, repensar nuestro desarrollo económico, no queremos ser una provincia que a pesar de tener una matriz diversificada, tenemos niveles de pobrezas que deberían avergonzarnos, pero no es culpa de Mendoza, es culpa de la macroeconomía del país", agregó.

Sin embargo, aseguró que "tenemos esperanza, mañana termina un Gobierno (nacional), no debería ser un mérito que termina un mandato, pero es esperanzador. Que este cambio de gobierno se hace en paridad política. Yo deseo que al nuevo gobierno nacional le vaya bien para defender juntos el interés de Mendoza. Si Argentina encuentra en algún momento el rumbo, le va bien, les aseguro que a los mendocinos nos irá mucho mejor".

Tuvo espacio para agradecer a Cornejo: "En los últimos cuatro años tuvimos a un gobernador de lujo. (Alfredo) Cornejo reparó el Estado como la Educación, Salud y la Seguridad. Y este gobernador ha dejado una huella que ha costado. Lo que cuesta es lo que vale, y vamos a cuidar todo lo que ha hecho Cornejo. Nos permite repensar el desarrollo económico con dignidad para aquellos que no lo están pasando bien sin trabajo".

En cuanto a los económico, dijo que "tenemos que aprovechar la parte nuestra de Vaca Muerta" y realizar minería "donde haya licencia social, porque si no generamos inversiones no vamos a crecer. Tenemos que optimizar el agua con riego por goteo", ejemplificó

Finalmente, dijo que su gobierno será "de puertas abiertas" y que no cree en los "caudillismos". "Las abro (las puertas) para que todos concurran a colaborar. Tenemos que poner lo mejor de cada uno de nosotros, hagamos o no hagamos influye y tiene consecuencias en las personas".