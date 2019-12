Santiago Cafiero: "Hay que resolver la inmoralidad del hambre en Argentina"

Santiago Cafiero, quien a partir de mañana será Jefe de Gabinete de Alberto Fernández, dijo que el Gobierno entrante deberá hacer especial énfasis en resolver el problema del hambre en el país, al cual denominó "inmoral", y que el objetivo con el que asumirán el 10 de diciembre será el de "resolver un poco cada día la calidad de vida de los argentinos".

El nieto del histórico dirigente peronista Antonio Cafiero, quien además coordinó la campaña del presidente electo, dijo que el propio Fernández les pidió que "el Estado se aproxime y se acerque a los ciudadanos".

"El gabinete que tanta expectativa despierta tendrá como objetivo no perder de vista nunca esas prioridades. Alberto me pidió que machaque a cada uno de los gobernadores" aseguró Cafiero.

"El principal objetivo es sacar a la gente de la pobreza, generar empleo, que las Pymes produzcan y que Argentina sea un país pujante".

El futuro Jefe de Gabinete hizo hincapié en la "inmoralidad del hambre" en Argentina, donde "uno de cada dos chicos son pobres, hay abuelos que se saltean comidas y chicos que no cenan". En ese sentido, destacó: "Estas cuestiones son las que hay que ir resolviendo, hay que mirar para adelante y no echar culpas".

No obstante, dijo que no se puede evitar reconocer que "es un calvario" la situación de Argentina debido a que hay "5 millones nuevos de pobres por este gobierno que no pudo resolver los problemas de la gente" y, en este marco, dijo que es importante el "diagnóstico" para "seguir adelante".