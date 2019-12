El Gobierno homologó el acuerdo con el SUTE y pagará lo adeudado a suplentes

El acta acuerdo firmada el 10 de septiembre entre el Sindicato Unidos de los Trabajadores de la Educación (SUTE) y la Dirección General de Escuelas (DGE) donde principalmente se indicaba que los docentes suplentes iban a cobrar noviembre 2019 como los titulares, es decir, los sueldos atrasados. Pero el Gobierno no cumplió con la excusa que faltaba su homologación. Finalmente, este miércoles salió publicado en el Boletín Oficial y en enero del 2020 se tendrá que cumplir dicho acuerdo.

El Gobierno, hace tres meses, se comprometió y "garantizó" que los trabajadores de la educación suplentes a cargos vacantes y reemplazantes, además de los celadores, iban a cobrar a fines de noviembre de 2019 el pago del "salario atrasado". Es importante aclarar que los suplentes cuando comienzan a trabajar, cobran a 60 días su primer sueldo.

Sin embargo, a días de la liquidación del mes pasado, la DGE salió a decir que no podía cumplir porque la Legislatura no lo había homologado. La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, por el cual se ratifica el Decreto Nº2681 del 25 de noviembre de 2019 (fecha que notificó el Gobierno que no iba a cumplir el acuerdo), que a su vez homologa el Acta Acuerdo Paritaria no Salarial-Sector Educación- celebrada en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, entre el SUTE y el Gobierno.

Finalmente, este miércoles en el Boletín Oficial se publicó el decreto del gobernador. El secretario general del SUTE, Sebastián Henríquez, criticó la semana pasada a la DGE: "Cierran su mandato no pagando salarios a miles de docentes a tres meses del acuerdo. No hay excusa. Si tienen la plata tienen que pagarlo. Y si no tienen la plata, tienen que salir a dar explicaciones ante la sociedad". Y agregó: "Hay gente que se endeudó en base a ese salario o que lo necesita para llegar a fin de mes. Este incumplimiento es gravísimo. Estamos ante una profundización del ajuste en la transición hacia el próximo gobierno".