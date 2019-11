Sebastián Henríquez: "Si no tienen la plata, tienen que salir a dar explicaciones"

Esta mañana, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que los plazos acordados con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) para equiparar los momentos de cobro de los trabajadores titulares con los de los docentes suplentes en cargo vacante, reemplazantes y celadores refuerzos se postergarán hasta enero del año 2020.

En un acta firmada por ambas partes -la DGE y el SUTE- el pasado 10 de septiembre, se había pactado que a partir del primero de noviembre los trabajadores de la educación suplentes y de refuerzo comenzarían a cobrar sus salarios en los mismos plazos que los titulares. Sin embargo, ahora la medida tendrá efecto recién a partir de "mediados de enero" del año próximo, tal como indicó el comunicado oficial.

Cerca del mediodía, el secretario general del SUTE, Sebastián Henríquez, brindó una conferencia de prensa en la que anunció las medidas de fuerza que adoptará el gremio que dirige para exigirle al gobierno que cumpla con el acuerdo firmado.

"Cierran su mandato no pagando salarios a miles de docentes a tres meses del acuerdo. No hay excusa. Si tienen la plata tienen que pagarlo. Y si no tienen la plata, tienen que salir a dar explicaciones ante la sociedad", aseguró Henríquez.

Y agregó: "Hay gente que se endeudó en base a ese salario o que lo necesita para llegar a fin de mes. Este incumplimiento es gravísimo. Estamos ante una profundización del ajuste en la transición hacia el próximo gobierno".

En este sentido, el titular del SUTE anticipó que el gremio que lidera adoptará una serie de medidas de fuerza para exigir el cumplimiento del acuerdo. "A las 18.30 nos vamos a reunir en la Legislatura y vamos a marchar hasta Casa de Gobierno. Además a partir de hoy habrá asambleas en las escuelas y todas las semanas vamos a tener acciones de este tipo si no cumplen con lo prometido", cerró Henríquez.