Alberto Fernández: "La Justicia que usó Macri para perseguir a CFK ahora lo perseguirá a él”

El presidente electo, Alberto Fernández, realizó una dura crítica al sistema judicial argentino tras la extensa declaración de la expresidenta Cristina Kirchner en Comodoro Py. Fernández sostuvo que la exposición de Cristina fue "una de las mejores piezas" que vio en un juicio oral y anticipó que está preparando "una gran reforma judicial" y de los servicios de inteligencia.

"Esta justicia que Macri usó para perseguir a Cristina seguramente lo va a perseguir a Macri ahora", sostuvo Fernández, y agregó que "la justicia no puede seguir funcionando así porque no es justicia".

En diálogo con C5N, el presidente electo manifestó que no pretende una justicia que "persiga opositores ocasionales de un gobierno de turno" y aseguró que "emprenderá todas las reformas necesarias para que eso se acabe".

"La gran reforma no es para que la Justicia no persiga a un presidente, sino para que la Justicia no persiga a un inocente, que es otra cosa. No es el problema que Cristina​ sea perseguida, sino que hay inocentes perseguidos", agregó Fernández.

"Hoy escuché a Macri decir que prefería que hable menos. Yo hubiera preferido que él no mienta tanto. Yo le agradezco mucho a Macri los consejos, pero no está para aconsejar a nadie", completó el mandatario electo.