Ginés González García será ministro de Salud y Agustín Rossi de Defensa

El presidente electo, Alberto Fernández, anunció que el ex ministro de Salud de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, Ginés González García, formará parte de su Gabinete en el área de Salud. Además, Agustín Rossi se hará cargo del ministerio de Defensa, del cual ya fue ministro durante el kirchnerismo.

"Tuve la idea de construir un gabinete con gente joven, pero no conozco a nadie que sepa más que Ginés de eso. Le dije que hice lo posible para no convocarlo, pero que tiene que hacerse cargo", dijo Fernández en el día del médico, cuando le entregaban el título " Honoris Causa" a González García, quien que ocupó ese cargo durante la presidencia de Néstor Kirchner, informó La Nación.

"Te necesito Ginés, no yo, la Argentina que se ha vuelto a enfermar de sarampión, de varicela, que ha vuelto a recrudecer la tuberculosis. Son millones de argentinos que no tienen tiempo. No hay tiempo para aprender Ginés, vení y hacete cargo que vos todo lo sabés'", dijo Fernández en la universidad.

En el caso de Rossi, la confirmación la hizo el presidente electo en la reunión que mantuvo durante la tarde con el bloque unificado de la cámara de Diputados.

En dicha reunión, el presidente electo saludó a Máximo Kirchner por el nuevo rol, con Sergio Massa a su derecha, de modo de confirmar al tigrense como máxima autoridad en la Cámara baja.

Según informa Clarín, en un gesto de reconocimiento a Rossi -quien iba a ocupar el rol de jefe de bancada hasta su nueva nominación como ministro-, Alberto confirmó ante los presentes que el santafesino será el próximo titular de la cartera de Defensa.

González García ejerció el cargo para el cual ahora será designado entre 2002 y 2007, mientras que Agustín Rossi también estuvo a cargo del ministerio al que volverá, entre mayo de 2013 y diciembre de 2015, es decir, durante los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.