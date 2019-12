Alberto Fernández: "CFK no llenó de nombres el gabinete"

El presidente electo, Alberto Fernández, aclaró esta mañana en diálogo con Radio Metro que "no quiso amenazar" al periodista Hugo Alconada Mon y aseguró que "no le molestó" que la expresidente Cristina Fernández de Kirchner lo haya mencionado en su declaración de ayer en los tribunales de Comodoro Py.

"Lo que vi ayer fue un acto de defensa maravilloso, impecable. Uno de los mejores alegatos defensistas que vi en mi vida, que dejó a los jueces mudos. No era una mujer furibunda, era una mujer que se estaba defendiendo", consideró Fernández, y completó: "Involucrarla a Cristina en esa causa es vergonzoso, es no tener idea de cómo funciona el Estado, es no tener idea de cómo se resuelven y ejecutan las obras públicas".

Esto es lo que no querían que se supiera.



Esto es lo que no querían que vieras ni escucharas... https://t.co/jlLi4KzBT0 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 2, 2019

El presidente electo también se refirió al armado del gabinete de su Gobierno y aseguró que "está todo definido". "Ya están todos elegidos y estamos trabajando. Lo presentamos el viernes a las 18. De los nombres que suenan, algunos son y otros no. CFK le pidió a Carlos Caserio que se quede en el Senado", anticipó.

Con respecto a la influencia de la expresidenta en el armado del gabinete, Fernández sostuvo que "no llenó de nombres propios el gabinete". "Somos un frente y busco que todos estén representados. Cristina influyó en el armado lo que influye una persona de quién valoro su opinión", señaló el mandatario electo.

En este sentido, Fernández descartó que Roberto Lavagna pueda formar parte del gabinete, aunque aclaró que "hablo mucho con él, lo valoro y lo escucho".

Por último, el presidente electo se refirió a la polémica que se suscitó ayer con el periodista Hugo Alconada Mon, a quien Fernández cruzó en Twitter por una nota en la que lo acusaba de "tráfico de influencias" en la Justicia. "Escribió una nota que en realidad tenía un título desastroso y se diferencia mucho del texto escrito", se justificó Fernández, y completó: "Simplemente le dije a Alconada Mon que supiera que estaba asumiendo el compromiso público de no influir en la justicia. Sé que Hugo no es un operador y he tenido un trato muy respetuoso con él. Si él me estaba acusando de mandar un operador a influir en una causa, le dejé en claro que tomara nota de que eso no lo voy a hacer. No sé cómo lo entienden como una amenaza".

En la Argentina qué vamos a construir entre todos y todas se van a acabar los “operadores judiciales”, los “operadores mediáticos” y los jueces y fiscales que “operan” para poderes mediaticos, corporativos o políticos sin impartir justicia como deben. Sábelo @halconada — Alberto Fernández (@alferdez) December 2, 2019

"Tengo mucho respeto por Alconada y él lo sabe. Sólo creo que se equivocó en esta nota. De ningún modo amenacé a nadie, sólo tomé un compromiso público de lo que dije siempre: no quiero que nunca más la política entre en los tribunales", cerró Fernández.