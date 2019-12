Los evangélicos también apoyan el plan de Alberto contra el hambre

El presidente Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada a las autoridades de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (ACIERA), las cuales le manifestaron su apoyo al programa Argentina contra el Hambre, impulsado por el gobierno nacional para combatir el hambre y la malnutrición en el país.



Fernández destacó que los representantes evangélicos se sumen a la convocatoria social, política y económica. "Conozco muy bien todo lo que hacen, les agradezco y les pido que me ayuden a terminar con un flagelo que nos debe avergonzar como sociedad", les dijo en el encuentro.



El mandatario estuvo acompañado por el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, en tanto que entre los representantes religiosos se encontraban, entre otros, Rubén Proietti, presidente; Hugo Baravalle, vicepresidente de Relaciones Internas, y Guillermo Fernández, vicepresidente de Relaciones Externas.



El plan que se puso en marcha la semana pasada tiene como principal objetivo resolver el problema del hambre y la malnutrición en la Argentina por medio de la entrega de una tarjeta alimentaria con $4.000 o $6.000 que en marzo próximo estará distribuida en el 80% de las familias con chicos menores de 6 años.



El programa también incluye créditos no bancarios para insumos, herramientas y maquinaria, vínculo de planes sociales con empleo y producción, un plan específico de primera infancia y un plan de inclusión para jóvenes que no estudian ni trabajan, que se presentarán más adelante.