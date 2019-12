Alberto Fernández reconoció el ajuste: "No está pagado por los que menos tienen"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió a la ley de solidaridad social y reactivación productiva aprobada la semana pasada y por primera vez reconoció que se trata de un ajuste en las cuentas públicas.

“Si el concepto de ajuste es poner orden en las cuentas públicas, estamos haciendo un ajuste. A diferencia de otros ajustes, no está pagado por los que menos tienen, sino por los que mejor están. Los que exportan, los que producen petróleo, metales, la minería, el campo, los que están en mejor situación con sus bienes personales. Hay que pagar en la Argentina un plan contra el hambre que va a costar 100 mil millones de pesos”, aseguró el mandatario en el programa "La Rosca" del canal TN.

"El ajuste en Argentina está asociado a un reordenamiento de cuentas actuando sobre los sectores más desprotegidos. No estamos haciendo eso. Estamos siendo solidarios con los que menos tienen y poniendo en marcha la producción", sostuvo Fernández.

El presidente también se refirió a los "superpoderes" que le brinda el megaproyecto de emergencia económica e ironizó sobre la situación. "Hasta hace dos semanas era un pobre tipo que no podía armar el gabinete porque Cristina le armaba todo. Ahora dicen que soy el presidente más poderoso. Las dos cosas son falsas", indicó.

En este sentido, Fernández sostuvo que "hay mucha gente que me quiere hacer pelear con Cristina" y lo atribuyó a que "el peronismo unido nunca perdió".

"La deuda es lo que más me preocupa. Nadie quiere caer en default ni asumir un compromiso que no puede cumplir. No voy a firmar un acuerdo con el FMI que no pueda pagar. Queremos resolverlo cuanto antes, pero no a cualquier precio", explicó el mandatario.

Por último, Fernández se refirió a las restricciones para la compra de dólares y consideró que "hay que buscar algún modo en el que el cepo no se convierta en algo muy nocivo y que permita el ingreso de esos recursos". Sin embargo, sostuvo que "hay que terminar con esa cultura argentina de creer que hay una suerte de derecho humano para comprar dólares".