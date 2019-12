Tensión entre el Gobierno y el diputado aliado Jorge Difonso

En el Ejecutivo dicen que el ex intendente de San Carlos "sabía" que se iba a modificar la ley y que, por ello, no debería haber liderado la lista de candidatos a legisladores provinciales de Rodolfo Suarez. "No se por qué ellos me convocaron si sabían cúal era mi postura histórica", retrucó Difonso