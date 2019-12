Mingorance: "La ley está en proceso administrativo de promulgación"

El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, Humberto Mingorance, se reunió con cuatro referentes de la multitudinaria caravana de manifestantes que llegaron a Casa de Gobierno esta mañana desde distintos puntos de la provincia para protestar por la reforma de la ley 7.722 aprobada el viernes y les prometió que formarán parte de la mesa de decisiones a la hora de implementar la ley.

"La ley está en el proceso administrativo de promulgación. Vamos a mantener el diálogo con todos los sectores, pero la ley que se aprobó tiene representatividad. Hablé con 4 referentes y los he invitado a formar parte de un observatorio para que tengan toda la información y sean parte de la toma de decisiones", explicó Mingorance, quien descartó la posibilidad de que la ley sea vetada.

Y agregó: "No sé si se promulgará hoy. No sé cuál es el recorrido administrativo de la ley. Ya les expliqué a estos referentes que no tengo horario ni fecha para las reuniones. Voy a trabajar todo el verano y mis puertas están abiertas".

En este sentido, Mingorance aseguró que "se está trabajando con altos estándares ambientales al igual que hicimos con el fracking". "Buscamos que se compare con los mejores ejemplos, no con los malos. Un ejemplo positivo es Australia, que genera el 40% del PBI a través de la actividad minera", indicó el funcionario.

Y cerró: "El gobernador Suarez nunca ocultó sus intenciones de generar minería en la provincia de Mendoza. Las sustancias de las que tanto hablan también se utilizan en la industria del vino":