Alberto Fernández afirmó que la situación fiscal es más compleja de lo que se cree

El presidente Alberto Fernández se reunió este miércoles con los referentes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y allí, además de pedirles un mayor esfuerzo, afirmó que la situación fiscal es más compleja de los que se cree".

Tenemos una situación fiscal muy compleja y necesitamos de todos, por eso pedimos un mayor esfuerzo a los empresarios y al agro.



Agradezco a la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Me comprometo a ayudarlos a invertir y producir. Les pido que me ayuden a construir el futuro. pic.twitter.com/dndaVUyi6s — Alberto Fernández (@alferdez) December 18, 2019

"La situación fiscal es más endeble que lo que ustedes piensan. Les pedimos un mayor esfuerzo para recomponer esas cajas que han quedado vaciadas", indicó el mandatario a los empresarios, en un discurso en el que volvió a convocar a "terminar con las disputas estériles de tantos años" a las que "algunos llaman grieta".

"Me he impuesto la tarea de no mirar para atrás. No perdamos tiempo en discutir de quién es la culpa", les dijo el presidente a los empresarios.

Afirmó que el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva enviado al Congreso "no es una ley de emergencia" sino que es "un punto de arranque" para "sacar de la situación de pobreza a los que están mal".

Asimismo, aseguró que servirá para "poner rápidamente en marcha la capacidad productiva" del país" y contar con "180 días para reflexionar en conjunto sobre cómo debemos encarar el futuro".