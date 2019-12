Ley de solidaridad: Cafiero adelantó medidas "redistributivas"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que el proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación productiva que se enviará al Congreso incluye un impuesto del alrededor del 20% a los consumos en dólares, cambios en las alícuotas de Bienes Personales y una moratoria fiscal para las pymes.

El proyecto también incluye la facultad de que el Poder Ejecutivo pueda anunciar aumentos de jubilaciones, planes sociales y salarios antes de fin de año.



El jefe del gabinete asumió que "el deterioro es muy grande" y "la situación económica del país es muy grave", por lo que el Gobierno está "avanzando con medidas excepcionales porque la situación es excepcional".



Así lo planteó en entrevistas que hoy publican los diarios Clarín y La Nación, en la que se adentró en las medidas fundamentales que tomará el Gobierno de Alberto Fernández para salir de la crisis económica.



Aclaró que en las retenciones al campo lo que "lo que se hizo fue actualizar" el monto fijo, un componente de esas retenciones (el otro es móvil) a las exportaciones, teniendo en cuenta que cuando el gobierno de Mauricio Macri fijó ese componente lo hizo con un dólar a 36, y no a uno de 63, como cotiza en la actualidad".



En este sentido, marcó la importancia de "ir conversando con todas las entidades de la cadena agropecuaria" para "rediscutir el perfil productivo" y mejorarlo, ya que Argentina "necesita traer dólares" y no instalar "ningún régimen prohibitivo".



Respecto al impuesto a los consumos en el exterior, dijo que apunta a "cuidar los dólares que tiene la economía argentina y reactivar la industria turística local", con una "lógica distributiva" ya que serán "los sectores que tienen la capacidad de hacer un viaje al exterior" los que "van a tener un tributo" con la idea de que "hagan un aporte a los sectores más postergados".



Adelantó que el gravamen sería de "alrededor del 20%" y que incluye la "la compra del pasaje si está en dólares" y servicios en dólares como Netflix y Spotify.



"Se está estudiando" si luego habrá una devolución de Ganancias de este impuesto, tal como ocurrió durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.



Dijo también que consideraba que el valor del dólar de la actualidad está bien "para lo productivo" y para el "esquema exportador".



En cuanto a la doble indemnización, Cafiero explicó que busca 'poner en este camino angosto barreras que traten de contener la caída" de la economía.



En cuanto a la renegociación de la deuda con el FMI, dejó claro que Argentina tiene "voluntad de pagar", pero no "capacidad", y por eso necesita "tiempo para hacer crecer la economía y poder pagar la deuda".



"Si conseguimos ese tiempo para pagar la deuda, no tenemos duda de que la Argentina rápidamente se va a poner en marcha", dijo al tiempo que dejó planteado que "lo primero que tenemos que hacer es parar la caída de la economía", puntualizó Cafiero.