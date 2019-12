Fuerte apoyo del sector empresarial al gobierno de Alberto

Más de 60 cámaras empresarias y 25 organizaciones no gubernamentales reunidos en el Foro de Convergencia Empresarial enviaron una carta de salutación al presidente Alberto Fernández para brindarle su colaboración "cuando el nuevo gobierno lo considere necesario".



Dice el comunicado: "El Foro de Convergencia Empresarial, que reúne más de 60 cámaras empresarias y 25 organizaciones no gubernamentales, representantes de los distintos credos, fundaciones y colegios profesionales, lo felicita por su elección como Presidente de la Nación, le desea éxito en su gestión y ofrece su colaboración cuando el nuevo gobierno lo considere necesario".



La entidad dejó en claro que "el Foro de Convergencia Empresarial no es una entidad sectorial ni gremial empresaria. Su objetivo, desde su creación en el 2014, ha sido el de proponer políticas de Estado que promuevan la inversión para aumentar el empleo, terminar con la pobreza y la exclusión social y encaminar a Argentina en la senda del desarrollo sostenible".



El sector empresario añadió que "considera que las condiciones necesarias para que esto ocurra están contenidas en nuestras propuestas agrupadas en tres vectores: institucional, económico y social, que incluyen temas tales como el fortalecimiento de las instituciones previstas por la Constitución Nacional, la existencia de reglas claras y estables para la actividad económica y el equilibrio fiscal a lograrse mediante la reducción del gasto público y de los impuestos distorsivos que gravan a empresas y personas del sector privado de la economía".



"De esta manera, la estabilidad macroeconómica ayudará al crecimiento, que se logrará sobre una base más sólida que redundará en más empleo, más beneficios y mayor bienestar", concluye el mensaje al flamante mandatario.