Evo Morales está en Argentina y se quedará como refugiado

El ex presidente de Bolivia Evo Morales se encuentra en Argentina. Según confirmó el canciller Felipe Solá, el exiliado exmandatario llegó al país y se quedará como refugiado.

En diálogo con el canal TN, Solá destacó que Morales "está agradecido" por la recepción que le hizo el gobierno de Alberto Fernández, quien todavía no se juntó con el boliviano.

"Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera, su ex canciller, la ex ministra Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA aterrizaron esta mañana en el país", señaló Solá.

"Les he dado asilo para que entren al país, pero están firmando ahora el pedido de refugio, que es una condición diferente. Y la debe aprobar el Ministerio del Interior. La diferencia entre el asilo y el refugio es que este último está normado. En cambio, el asilo no tiene normas, no está reglamentado", agregó.

Solá además confirmó que para la nueva administración, el gobierno de Jeanine Áñez en Bolivia es "de facto".

Morales hoy envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter en el que no hizo referencia a su viaje a Argentina.

Las decisiones del gobierno de facto sobre consumo de energía eléctrica, benefician a los más ricos y grandes consumidores, en detrimento de las familias humildes, urbanas y rurales de #Bolivia. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 12, 2019

Antes de llegar al país, el expresidente estaba en Cuba, donde recibió atención médica. A la isla había ingresado tras salir de México, primer estado que le brindó asilo.

Los hijos de Evo también están en Argentina desde el mes pasado, y se encuentran instalados en departamentos de Buenos Aires.