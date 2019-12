"Volvemos mejores", el saludo de Cristina y un gesto desapercibido

Maleducada ella? NO, no es hipocrática, que es distinto. Maleducado es ÉL, que cagó en TODOS: quienes lo votaron y quienes no, dejando a 16 millones de personas en la pobreza. Agradezcan que Cristina optó por eso y no escupirle la cara, o más aún: ahorcarlo adelante de todos. https://t.co/ccoYUKcLXX