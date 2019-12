¿Vuelven las arengas? La locutora kirchnerista volvió a la cadena nacional

La locutora cuya voz fue una marca registrada de todas y cada una de las cadenas nacionales que Cristina Fernández de Kirchner protagonizó durante sus mandatos, reapareció este martes en la asunción de Alberto Fernández.

Natalia Paratore, o en realidad su voz, se hizo famosa por ser la presentadora de los comunicados oficiales durante los gobiernos de Cristina y ahora haría lo propio, pero con Alberto al frente del gobierno nacional.

Además de estar vinculada a trabajar en gobiernos peronistas, Paratore también tomó notoriedad cuando en 2016 reclamó al Estado la suma de $7 millones por los servicios prestados en las cadenas y los actos de la ahora vicepresidenta.

"Me dicen chorra, kuka, me dicen de todo. Me putean por reclamar algo que me corresponde por el trabajo que hice. Esto no es contra Cristina ni contra Macri, es un reclamo administrativo. Macri no tiene nada que ver", aseguró en su momento.

Lo cierto es que el gobierno de Mauricio Macri hizo oídos sordos al reclamo de la locutora, pero ahora el kirchnerismo volvió el poder y tal vez tenga la posibilidad de cobrar lo trabajado durante los anteriores mandatos de CFK.

La locutora "K" supo posar orgullosa con el venezolano Hugo Chávez