Petri cruzó al presidente electo por los "detenidos arbitrarios"

El diputado mendocino Luis Petri cuestionó duramente las declaraciones de Alberto Fernández acerca del pedido de liberación de exfuncionarios, presos por delitos de corrupción.



A través de su cuenta en Twitter, el legislador dijo que “reclamar la liberación de los políticos presos por corrupción suena a impunidad”.



“Exigir su rápido juzgamiento se acerca más a la idea de hacer justicia. Esa es la diferencia”, estimó el radical.

Este viernes, el presidente electo consideró que “en la mayoría de los casos”, los exfuncionarios K “están mal detenidos”.



“¿Por qué supuestamente el que recibió la coima está preso y el que la dio no? En verdad, ninguno de los dos tiene que estar preso. No hay una sentencia definitiva y mientras eso no ocurra, tienen que estar en libertad”, dijo en diálogo con Radio Colonia.



Aunque Fernández evitó hablar de “presos políticos”, consideró que “en Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios. Es gente que podría soportar sus procesos en libertad pero los detienen porque son opositores”.



Esta semana, referentes del kirchnerismo participaron de una marcha bajo el lema “Navidad sin presos políticos”, en la que reclamaron por la liberación de Milagro Sala, Julio De Vido y Amado Boudou, entre otros.