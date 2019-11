Alberto Fernández se reunirá con Ricardo Alfonsín

El futuro presidente Alberto Fernández mantendrá el viernes a las 10 un encuentro con el dirigente de la UCR y ex diputado nacional Ricardo Alfonsín, informaron voceros del radicalismo.



La reunión se llevará a cabo en las oficinas que Fernández posee en la calle México y sería a agenda abierta, dijeron las fuentes, que destacaron que "no existen por ahora versiones sobre ofrecimientos de cargos para Alfonsín por parte de Fernández".



No obstante, semanas atrás el nombre del exlegislador había sonado como uno de los candidatos a ocupar la Oficina Anticorrupción, cargo que actualmente desempeña Laura Alonso, quien hoy declaró en una causa donde está sospechada de encubrir al ex ministro de Energía Juan José Aranguren, también sometido a investigación por medidas que dispuso en su gestión.



Alfonsín, que el sábado iniciará una serie de charlas por varias localidades de Entre Ríos sobre la realidad social, mantuvo una postura crítica sobre el rol que la UCR jugó en los últimos años en la alianza Cambiemos.



Por su parte, Fernández, a lo largo de la campaña electoral, se preocupó en varias ocasiones por ponderar la figura del expresidente Raúl Alfonsín, padre del exdiputado.