Seguirá con Suarez el funcionario de Cornejo que más confrontó con los jueces

Algunos funcionarios importantes de Alfredo Cornejo han obtenido la confirmación de que seguirán en la gestión de Rodolfo Suarez. Es el caso, por ejemplo, del subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino.

D'Agostino fue nexo entre el Poder Ejecutivo y la Justicia, en medio de múltiples reformas, las cuales en muchos casos ofuscaron a los jueces. También el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el órgano que elige a los magistrados y que delineó los perfiles del centenar de nuevos jueces que introdujo esta gestión.

Hombre de estrecho vínculo con Cornejo, controló durante cuatro años al Poder Judicial en nombre del gobernador y confrontó a cara pelada con los jueces "garantistas", o contra cualquiera que se opusiera a su jefe.

No se podía descartar la posibilidad de que tuviera que volver al llano. Incluso sonó como candidato a otros puestos, como la presidencia del Tribunal de Cuentas, para el cual no fue elegido. Pero finalmente quedó confirmado que no se irá del Poder Ejecutivo. D'Agostino habló con el futuro ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, quien lo confirmó en su puesto a partir del 10 de diciembre.

El propio Ibañez señaló a MDZ este martes que tuvo charlas con D'Agostino y el otro subsecretario que continuará después del 9 de diciembre: el de Trabajo, Carlos Segura. "Les pregunté si tenían deseos de continuar y me dijeron que sí. Yo les manifesté que quería que siguieran y van a formar parte del equipo", afirmó.

A Ibañez le falta resolver si continuarán también todos los directores de la cartera (son 11), más allá de que el actual secretario de Relaciones Institucionales de la UNCuyo ha prometido, en general, que seguirán casi todos. "Siempre he dicho que le voy a dar continuidad a lo que funciona bien y el ministerio funciona bien", reiteró este martes.

Eso sí, Ibañez deberá cubrir dos lugares importantes que quedarán vacantes y que al parecer van a seguir formando parte del organigrama.

Por un lado, la subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado, que hoy está a cargo del intendente electo de Capital, Ulpiano Suarez.

Por el otro, la subsecretaría Legal y Técnica, que tiene al frente a Mabel Ceresoli. Todas las decisiones que toma un gobernador pasan por las manos del encargado de Legal y Técnica y siempre ha estado en esta oficina una persona de extrema confianza del gobernador.

Por ahora Ibañez no tiene decidido aún a quién designará en Legal y Técnica. Sí está definido, en cambio, que Ceresoli se irá de la subsecretaría y que ya tiene otro puesto para trabajar: será la nueva secretaria del Consejo de la Magistratura.

Fue votada para ello por el resto de los miembros del Consejo, que es un organismo extra poder con presencia de políticos, jueces y abogados. La secretaría de la Magistratura es un cargo que antes ocupaba Luis Puebla, quien también ejercía como secretario de la Junta Electoral.

Tras la jubilación de Puebla, el cargo se desdobló: el ex diputado Jorge Coco Albarracín será secretario de la Junta Electoral y Ceresoli del Consejo de la Magistratura.