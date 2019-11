Suarez: "Queremos llevar el modelo de Mendoza al país"

Rodolfo Suarez presidió su último congreso partidario como presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Comité Provincia. Acompañado por Alfredo Cornejo -titular del partido a nivel nacional- realizó un balance de su mandato y expresó su gratitud a quienes lo acompañaron durante estos años al frente de la presidencia en Mendoza.

La intención del gobernador electo fue destacar que con el liderazgo de Alfredo Cornejo se pueden demostrar logros concretos en la gestión pública, avalados en la última elección por gran parte de los mendocinos.

A su turno, Cornejo se mostró emocionado y agradecido por los 4 años de su gobierno y destacó la impronta que le pondrá Suarez a su gestión siempre con la verdad como bandera partidaria en la gestión que comenzará en apenas dos semanas.

Enorme gratitud a quienes me han acompañado en estos 4 años como presidente del partido. Una vez más, el radicalismo, con el liderazgo de @DifusionCornejo, puede demostrar logros concretos en la gestión pública, avalados en la última elección por gran parte de los mendocinos. pic.twitter.com/BPs4hT5xws — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) November 25, 2019

El modelo de Mendoza al país

Durante su discurso Suarez rindió de cuentas y detalló que “gracias a la buena administración entregamos el Comité como lo recibimos, con las cuentas saneadas. Lejos de nuestra memoria quedaron los congresos tumultuosos y esto se debe al trabajo de todos, en especial al de Alfredo Cornejo que ha llevado adelante, junto a su equipo, una gestión de Gobierno exitosa. Ejemplo de ello es el premio que Cornejo recibió por su gestión durante la cena de la AEM”.

Sobre el futuro de la UCR, el Gobernador electo sostuvo que “como partido no nos conformamos con ser sólo una oposición, como sucede en otros lugares de la Argentina, queremos llevar el modelo de Mendoza al país. En cada camino que recorremos hay obstáculos, pero nosotros estamos preparados para sortearlos. Lo vamos a hacer como lo hicimos siempre, trabajando juntos, cuidando el orden que ha conseguido Alfredo Cornejo, cumpliendo con nuestras promesas de campaña que pese a que no son grandes tienen mucho valor y tienen que ver con cambiar la historia de Mendoza repensando su desarrollo productivo avanzando en materia en las que no se avanzaron”.

En este sentido, Suarez indicó que sabe que tendrá que pagar el costo político por ello, “pero voy a hacerlo pensando en aquellos que la pasan mal, en los que no tienen trabajo o en los que no lo tienen y ganan poco. Les pido que me acompañen en este desafío”.